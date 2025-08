Licitação de R$ 102 milhões prevê asfaltamento de trecho da MS-324 em Água Clara

Está aberta a licitação para pavimentação de um novo trecho da rodovia MS-324, em Água Clara, na região leste de Mato Grosso do Sul. O edital foi publicado na edição da última sexta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado, com valor estimado de R$ 102 milhões.

A obra prevê a implantação de 22,76 quilômetros de asfalto, conectando o atual ponto pavimentado da MS-324 ao entroncamento com a MS-245. A abertura das propostas será realizada em 19 de agosto, às 8h30, por meio da internet.

A concorrência será do tipo menor preço, com execução por empreitada de preço unitário.

O projeto integra o conjunto de ações financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e está inserido no chamado Corredor da Celulose — rota estratégica para o escoamento da produção florestal do Estado.

A pavimentação também deve impactar diretamente na logística de uma das principais regiões produtoras de ovos e grãos de Mato Grosso do Sul.

Região tem forte perfil agroindustrial

O município de Água Clara se destaca pela presença de atividades ligadas à agropecuária, celulose, madeira e grãos, o que faz da MS-324 um corredor importante para o transporte de cargas até centros consumidores e terminais logísticos.

Com a conclusão do trecho, produtores e transportadoras poderão contar com uma alternativa asfaltada que elimina o uso de estrada de terra em parte da rota. A expectativa é que a obra reduza o tempo de viagem e os custos operacionais no escoamento da produção.

Outras obras financiadas pelo BNDES

Além da MS-324, outras rodovias estaduais já estão em obras com recursos do mesmo financiamento. Entre elas:

MS-276 , com 60,5 km em restauração no trecho de Vila São Pedro (R$ 146,9 milhões);

, com 60,5 km em restauração no trecho de Vila São Pedro (R$ 146,9 milhões); MS-436 , com 111,5 km em dois lotes (R$ 233 milhões);

, com 111,5 km em dois lotes (R$ 233 milhões); MS-347, com 31,18 km entre Dois Irmãos do Buriti e Guia Lopes da Laguna (R$ 151 milhões).

Ao todo, os investimentos em infraestrutura viária com verba do BNDES já somam mais de R$ 531 milhões em Mato Grosso do Sul, com foco na modernização da malha rodoviária e na integração das regiões produtivas do Estado.

*Com informações da Agesul