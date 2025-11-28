Licitação de R$ 2,3 milhões para modernizar rede elétrica do Camelódromo é aberta

O aviso de licitação para contratação de empresa especializada para requalificação das instalações elétricas do Camelódromo foi publicado nesta sexta-feira (28), pela Prefeitura de Campo Grande. As propostas podem ser enviadas até às 7h44 do dia 15 de dezembro, a disputa de preços ocorre no mesmo dia, pelo Portal de Compras da Prefeitura.

O investimento previsto é de R$ 2,3 milhões e garantirá modernização total da rede elétrica. A intervenção é aguardada pelos lojistas e representa um sinal de avanço para garantir segurança, modernização e melhores condições de trabalho.

A obra inclui a revitalização das instalações elétricas dos boxes, iluminação interna e externa, áreas comuns e sistemas auxiliares, e visa garantir condições operacionais adequadas e prevenir riscos como curtos-circuitos e incêndios.

O presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, ressaltou a importância da reestruturação da rede elétrica.