Licitação de R$ 2,3 milhões para modernizar rede elétrica do Camelódromo é aberta

Obra inclui modernização de boxes, iluminação interna e externa e áreas comuns

Arthur Ayres

Lojistas do Camelódromo aguardam a modernização completa da rede elétrica - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Lojistas do Camelódromo aguardam a modernização completa da rede elétrica - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O aviso de licitação para contratação de empresa especializada para requalificação das instalações elétricas do Camelódromo foi publicado nesta sexta-feira (28), pela Prefeitura de Campo Grande. As propostas podem ser enviadas até às 7h44 do dia 15 de dezembro, a disputa de preços ocorre no mesmo dia, pelo Portal de Compras da Prefeitura.

O investimento previsto é de R$ 2,3 milhões e garantirá modernização total da rede elétrica. A intervenção é aguardada pelos lojistas e representa um sinal de avanço para garantir segurança, modernização e melhores condições de trabalho.

A obra inclui a revitalização das instalações elétricas dos boxes, iluminação interna e externa, áreas comuns e sistemas auxiliares, e visa garantir condições operacionais adequadas e prevenir riscos como curtos-circuitos e incêndios.

O presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, ressaltou a importância da reestruturação da rede elétrica.

“Nosso prédio tem 26 anos e a instalação elétrica é obsoleta. Já enfrentamos até um princípio de incêndio. Essa obra representa segurança para quem trabalha e para quem compra aqui”, afirmou.

A publicação foi feita no Diário Oficial de Campo Grande, o Diogrande, e será conduzido pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC). A reestruturação deve seguir as normas das instalações elétricas de baixa tensão, seguir as exigências do Corpo de Bombeiros e da concessionária Energisa.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

