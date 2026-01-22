Licitação do gasoduto e ferrovia reforça estrutura do Projeto Sucuriú

A expansão da infraestrutura energética e logística em Mato Grosso do Sul avançou com a abertura de uma nova licitação pela Companhia de Gás do Estado (MSGás) para a construção de um gasoduto de 125 quilômetros entre Três Lagoas e Inocência, obra que se soma ao projeto do ramal ferroviário que vai atender exclusivamente a futura fábrica de celulose da Arauco, no âmbito do Projeto Sucuriú.

As duas estruturas integram o pacote de investimentos que sustenta a implantação do maior complexo industrial de celulose em linha única do mundo, previsto para entrar em operação a partir de 2027.

O aviso de licitação do gasoduto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21). A obra prevê a construção e montagem de uma tubulação em aço carbono, com diâmetro nominal de 8 polegadas, ligando a estação de compressão de Três Lagoas à unidade industrial da Arauco, em Inocência, nona Região Leste de Mato Grosso do Sul. O valor da licitação permanece sob sigilo, e o critério de julgamento será o menor preço global. As propostas devem ser enviadas até as 9h30 do dia 12 de fevereiro, por meio da plataforma licitacoes-e.com.br.

A presidente da MSGás, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, afirmou que o cronograma do projeto prevê o início das obras ainda no primeiro semestre de 2026.

“A licitação está programada para a primeira quinzena de fevereiro, com assinatura do contrato em março. A mobilização das equipes começa em abril e a conclusão está prevista para 2027.”

Com investimento estimado em R$ 160 milhões, o gasoduto garantirá o fornecimento de gás natural para os processos industriais da fábrica e também para uso veicular, em uma região marcada pelo intenso fluxo de caminhões ligados aos setores de celulose, madeira e mineração. O contrato entre a MSGás e a Arauco prevê fornecimento de gás por 20 anos, com início a partir de 2027.

Segundo Cristiane, o prazo de execução do gasoduto deve ficar em torno de 16 meses, com impacto direto na geração de empregos.

“A expectativa é de um prazo de execução de aproximadamente 16 meses, com a geração de cerca de 400 a 500 empregos diretos ao longo da obra.”

Na área logística, a Arauco avança simultaneamente na implantação de um ramal ferroviário exclusivo para o escoamento da produção. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental da ferrovia está marcada para o dia 5 de fevereiro, em Inocência, e marca o início oficial de uma das principais obras logísticas do projeto. O ramal é a primeira shortline ferroviária a ser implantada após o Novo Marco Regulatório das Ferrovias e terá ligação direta com a Malha Norte, operada pela Rumo.

Por meio do novo trecho ferroviário, 100% da produção da unidade industrial seguirá por trem até o Porto de Santos (SP), com destino aos mercados internacionais. O investimento estimado é de US$ 4,6 bilhões, com previsão de conclusão das obras no segundo semestre de 2027. A estrutura ferroviária é considerada estratégica para viabilizar o escoamento de até 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano.

Os investimentos em energia e logística fazem parte do Projeto Sucuriú, que prevê a instalação da maior fábrica de celulose em linha única do mundo em Mato Grosso do Sul. Com aporte superior a R$ 25 bilhões, o empreendimento deve gerar mais de 14 mil empregos durante a fase de construção e cerca de 6 mil postos de trabalho diretos e indiretos na fase operacional, consolidando Inocência como um novo polo industrial e logístico no Estado.