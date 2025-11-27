Estado lança licitação para recuperar ponte sobre o rio Paraguai

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou a licitação para recuperar a ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá. A obra, estimada em R$ 11,7 milhões, tem como foco restaurar a principal ligação viária do município pantaneiro.

A iniciativa integra o conjunto de ações do Estado para fortalecer a infraestrutura de transporte no Pantanal, região que depende da rodovia para o escoamento de cargas e para a mobilidade da população local.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, a recuperação da ponte é considerada decisiva para manter o tráfego seguro e contínuo. “A ponte sobre o rio Paraguai é um dos corredores logísticos mais relevantes do Estado. Nosso compromisso é garantir que ela siga operando com segurança e eficiência”, afirmou.

Licitação para Recuperação da Ponte

Com o lançamento da licitação, o governo busca ampliar a vida útil da estrutura, reduzir riscos aos usuários e assegurar a manutenção da rota logística em uma das áreas estratégicas de Mato Grosso do Sul.

A abertura das propostas ocorrerá em 15 de dezembro de 2026, às 9h30, pelo portal Ekronos. O edital e os anexos podem ser consultados nos sites da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).