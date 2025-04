Lideranças do setor de bioenergia em MS estão entre os 100 principais nomes do agro

Mato Grosso do Sul marca presença entre os “100 Mais Influentes do Agronegócio 2025“, reconhecimento promovido pelo Agro World Ecosystem e Grupo Mídia. A cerimônia de premiação ocorre nesta terça-feira (29), no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP), reunindo a elite do setor agroindustrial brasileiro.

O setor de bioenergia do estado é um dos grandes destaques na lista, com representantes de peso. Entre os homenageados estão Amaury Pekelman (Biosul), Carlos Alberto Griner (Raízen), Leonardo Berridi (Adecoagro), Mário Lorencatto (Usina Coruripe), José Odvar Lopes (Inpasa) e Beto Abreu, CEO da Suzano.

A premiação reconhece a atuação dessas lideranças na promoção da energia limpa, inovação tecnológica e sustentabilidade, pilares que vêm impulsionando o crescimento da agroindústria sul-mato-grossense.

Amaury Pekelman, presidente da Biosul desde 2024, destacou que a homenagem é resultado do esforço coletivo do setor de bioenergia.

“Este prêmio reflete muito mais do que um trabalho individual; é o reconhecimento de todos que trabalham com propósito no setor de Bioenergia, que tem se reinventado para fortalecer a economia brasileira com sustentabilidade e inovação”, afirmou Pekelman.

Além dos executivos, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) figura na lista devido à sua atuação em defesa do agronegócio nacional no Congresso.

A premiação, realizada desde 2023, destaca exclusivamente personalidades que contribuíram de maneira significativa para o fortalecimento do agronegócio nos últimos 12 meses. A seleção dos homenageados combina votação popular no site oficial do evento e pesquisa de mercado conduzida pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia.

O reconhecimento é dividido em dez categorias: Empresário, Entidades Setoriais, Gente e Gestão, Gestão e Eficiência, Indústria, Negócios, Produtor, Referência, Representatividade e Tecnologia e Inovação. Em cada categoria, dez nomes são selecionados, sem hierarquia entre eles.

A cerimônia desta noite promete reunir a elite do agronegócio brasileiro, em um ambiente dedicado ao reconhecimento, networking e celebração dos avanços do setor.