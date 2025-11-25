Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

URBANISMO

Limpa Rede remove fios irregulares no centro da Capital

Operação começa nesta quarta (26), à noite, para retirar cabos clandestinos e reorganizar a rede elétrica

Karina Anunciato

Quadrilátero central de Campo Grande(Foto: Reprodução/ CDL-CG)
Quadrilátero central de Campo Grande(Foto: Reprodução/ CDL-CG)

O quadrilátero central de Campo Grande passa por uma operação de retirada de fios irregulares e reorganização da rede elétrica. Batizada de “Limpa Rede”, a operação começa às 22h desta quarta-feira (26) e segue pela madrugada do dia 27, em ação conjunta entre a Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul (AGEMS), responsável pela coordenação regulatória; a Prefeitura de Campo Grande, no ordenamento urbano; e a Energisa, gestora da rede elétrica.

O objetivo é remover cabos clandestinos — principalmente de provedores não autorizados — que oferecem risco elétrico, causam poluição visual e favorecem interrupções de serviços. O quadrilátero central foi definido como área prioritária por concentrar a maior quantidade de fiações inseguras.

Impacto e Procedimentos da Operação

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/CG), o protocolo de atuação prevê operação noturna para reduzir o impacto no comércio, equipes identificadas, registro fotográfico e catalogação do material retirado. Os cabos recolhidos ficarão em guarda provisória para eventual comprovação de irregularidade.

A entidade alerta que empresários da região central devem estar cientes de que serviços de internet provenientes de redes clandestinas podem ser interrompidos durante a ação.

