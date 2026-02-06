Livro discute silêncios e conflitos invisíveis nas empresas

Erros estratégicos e falhas de gestão nem sempre explicam o fracasso de uma empresa. Segundo o estrategista empresarial Arthur Maximiliano, muitos problemas surgem a partir de silêncios e conflitos não enfrentados dentro das organizações.

“O verdadeiro problema muitas vezes está no que não é dito. Nos silêncios que se acumulam em reuniões, nos conflitos evitados e nas decisões adiadas”, afirmou o autor durante entrevista ao Podcast RCN67.

A reflexão é apresentada no livro Sussurros Empresariais, que transforma bastidores corporativos em narrativa ficcional. A obra convida o leitor a enxergar a cultura organizacional para além dos números e das planilhas.

Arthur explica que a ideia do livro surgiu a partir de experiências no mundo corporativo. “Comecei a me atentar a situações comuns dentro das empresas, mas que ninguém fala muito e que nem sempre têm nome”, disse.

No livro, esses comportamentos passam a ser tratados como “sintomas organizacionais”.

“Como você dá nome às fofocas dentro da empresa? Eu chamei isso de redes de rumores. São coisas que viram uma bola de neve e acabam destruindo empresas”, relatou.

A obra é composta por oito contos, cada um dedicado a um problema específico. Entre os temas estão nepotismo, demissões mal conduzidas, fofoca, roubo, preconceito, assédio e lavagem de dinheiro.

“São discussões reais, mas apresentadas de forma leve e acessível”, explicou.

Segundo o autor, a escolha pela ficção foi intencional.

“Os livros de gestão são muito técnicos e acabam afastando o leitor. Eu quis fazer algo que empresários e líderes tivessem prazer em ler”, afirmou.

A narrativa é conduzida pelo personagem Maxwell Albuquerque, que funciona como fio condutor das histórias.

“Ele poderia ser eu, você ou qualquer pessoa. É uma figura que ajuda a resolver problemas, mas que também falha”, destacou Arthur.

Crises Empresariais e Fatores Humanos

Durante a entrevista, o autor ressaltou que as maiores crises empresariais são humanas.

“Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Os problemas das empresas são, na maioria das vezes, comportamentais”, disse.

Outro ponto central do livro é a omissão. Para Arthur, deixar de agir diante de conflitos também é uma escolha.

“Toda vez que tem ruído na empresa, isso vira um problema que depois deságua na parte financeira”, afirmou.

Sussurros Empresariais não apresenta fórmulas prontas de gestão, e propõe que líderes assumam o protagonismo da comunicação interna.

“A ideia é tirar o empresário do achismo. Toda vez que a gente diz ‘eu acho’, a empresa perde força”, concluiu.

