Legado de Jacir Brunetto é celebrado com lançamento póstumo de livro sobre a Guerra do Contestado

A memória do pesquisador e escritor Jacir Brunetto será eternizada em um momento de profunda homenagem e celebração. No dia 10 de julho, data em que completaria 82 anos, será lançado em Campo Grande (MS) seu livro póstumo “À sombra das araucárias – Contestado: a guerra camponesa no Sul do país”.

O evento acontece às 18h30 no Recanto das Ervas. Transforma a ocasião em uma reverência à sua trajetória de vida e dedicação à pesquisa histórica.

Jacir faleceu em setembro de 2023. Ele tinha 81 anos, pouco antes de concluir aquela que seria a obra mais significativa de sua carreira. O livro, agora publicado pelas mãos da filha e editora, Andréa Brunetto, representa o ponto culminante de um trabalho iniciado ainda em 1978. Foram mais de cinco décadas de estudo, investigação e sensibilidade intelectual.

Ele se dedicou a compreender e dar voz à história da Guerra do Contestado, episódio marcante do Sul do Brasil no início do século XX.

Com um olhar humano e rigoroso, Brunetto reconstrói em “À sombra das araucárias” os conflitos agrários, a desapropriação de camponeses e a emergência de lideranças messiânicas que mobilizaram a fé popular. O autor, com habilidade e empatia, apresenta uma análise profunda da luta de um povo que resistiu. Lutaram em nome de sua terra, suas crenças e sua dignidade.

Quem foi Jacir Brunetto

Nascido em um vilarejo de Ibicaré (SC), neto de imigrantes italianos e alfabetizado tardiamente em português, Jacir Brunetto carregava em sua própria história as marcas da terra contestada. Foi professor, diretor escolar, servidor público, advogado e fiscal de rendas. Em 2021, lançou “Peregrinações Poéticas”, livro em que narra sua trajetória até firmar raízes em Rio Brilhante (MS). Lá, atuou como professor por quase duas décadas.

Mais do que um lançamento literário, o evento do dia 10 de julho será a realização de um sonho. O projeto que Jacir acalentou por tantos anos ganha forma. Mesmo após sua partida, a obra encontra seu público. Esta obra não apenas resgata um capítulo essencial da história brasileira, como também presta homenagem à paixão de um homem pela pesquisa, literatura e verdade.

Sobre o evento



📚 Coquetel de lançamento

“À sombra das araucárias – Contestado: a guerra camponesa no Sul do país”

📅 Data: 10 de julho de 2025 (quinta-feira)

⏰ Horário: das 18h30 às 21h30

📍 Local: Recanto das Ervas – Rua 13 de Junho, 1592, Centro – Campo Grande (MS)

✍️ Autor: Jacir Brunetto (obra póstuma)