Lotes de vacina são investigados após morte de quase 200 animais

Dois lotes da vacina veterinária Excell 10, usada na prevenção da clostridiose, foram retirados de circulação após suspeita de provocarem a morte de quase 200 animais. A medida foi adotada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) depois de notificações recebidas no Piauí e confirmou a apreensão das unidades 016/2024 e 018/2024, fabricadas pelo laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários.

Segundo o levantamento oficial, foram registrados óbitos de 194 ovinos, quatro caprinos e um bovino.

Notificação e fiscalização

O caso começou a ser apurado em 12 de agosto, quando a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí informou sobre mortes de animais após aplicação da vacina. No dia seguinte, o Mapa solicitou relatórios à empresa e iniciou as fiscalizações.

As inspeções ocorreram em Londrina (PR), no laboratório fabricante, e em Teresina (PI), onde os lotes foram apreendidos. Amostras foram recolhidas para análise em laboratórios da rede oficial.

Investigação em andamento

As autoridades estimam que a investigação seja concluída em até 60 dias. Os testes buscam confirmar se há relação entre a vacina e os óbitos. Enquanto isso, a recomendação é que os lotes recolhidos não sejam aplicados.

A clostridiose é uma doença fatal provocada por bactérias do gênero Clostridium spp., que pode causar inchaço muscular, dificuldades motoras, rigidez e convulsões.

Posição do laboratório

A Dechra Brasil informou que já suspendeu a comercialização dos lotes e recolheu as doses distribuídas. Em nota, declarou estar colaborando com o Mapa e abriu canais para relatos de reações adversas relacionadas à Excell 10: 0800 400 7997 ou (43) 99135-1168.

*Com informações da Agência Brasil