SAÚDE

Lotes de vacina são investigados após morte de quase 200 animais

Casos de reações adversas envolvem 194 ovinos, quatro caprinos e um bovino, segundo dados oficiais

Fernando de Carvalho

Fiscalização começou após notificação no Piauí - Foto: CNA/Wenderson Araujo/Trilux
Dois lotes da vacina veterinária Excell 10, usada na prevenção da clostridiose, foram retirados de circulação após suspeita de provocarem a morte de quase 200 animais. A medida foi adotada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) depois de notificações recebidas no Piauí e confirmou a apreensão das unidades 016/2024 e 018/2024, fabricadas pelo laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários.

Segundo o levantamento oficial, foram registrados óbitos de 194 ovinos, quatro caprinos e um bovino.

Notificação e fiscalização

O caso começou a ser apurado em 12 de agosto, quando a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí informou sobre mortes de animais após aplicação da vacina. No dia seguinte, o Mapa solicitou relatórios à empresa e iniciou as fiscalizações.

As inspeções ocorreram em Londrina (PR), no laboratório fabricante, e em Teresina (PI), onde os lotes foram apreendidos. Amostras foram recolhidas para análise em laboratórios da rede oficial.

Investigação em andamento

As autoridades estimam que a investigação seja concluída em até 60 dias. Os testes buscam confirmar se há relação entre a vacina e os óbitos. Enquanto isso, a recomendação é que os lotes recolhidos não sejam aplicados.

A clostridiose é uma doença fatal provocada por bactérias do gênero Clostridium spp., que pode causar inchaço muscular, dificuldades motoras, rigidez e convulsões.

Posição do laboratório

A Dechra Brasil informou que já suspendeu a comercialização dos lotes e recolheu as doses distribuídas. Em nota, declarou estar colaborando com o Mapa e abriu canais para relatos de reações adversas relacionadas à Excell 10: 0800 400 7997 ou (43) 99135-1168.

*Com informações da Agência Brasil

