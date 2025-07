Lucro do FGTS será distribuído a trabalhadores até 31 de agosto

Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vão receber, até o dia 31 de agosto, uma parte do lucro obtido pelo fundo em 2024. A distribuição foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS na última quinta-feira (24) e será proporcional ao valor disponível nas contas vinculadas até 31 de dezembro do ano passado.

Serão repassados R$ 12,93 bilhões, o que corresponde a 95% do lucro total de R$ 13,61 bilhões obtido pelo fundo em 2024. Para calcular o valor a receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta existente em seu nome na data de 31 de dezembro de 2024 pelo índice de 0,02042919. Por exemplo: quem tinha R$ 1 mil de saldo receberá R$ 20,43. O crédito será feito diretamente nas contas vinculadas ao FGTS.

Os valores creditados não ficam disponíveis para saque imediato. Só podem ser retirados em situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves ou adesão à modalidade de saque-aniversário. Quem opta pelo saque-aniversário pode retirar uma parte do saldo no mês de nascimento, mas em caso de demissão não tem direito ao saque total, apenas à multa de 40%.