O deputado federal Luiz Ovando (PP-MS) reagiu de forma crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão determinou o uso de tornozeleira eletrônica e restrições a Jair Bolsonaro (PL). A medida foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso ocorreu em meio às investigações que apontam risco de fuga e articulação internacional contra instituições democráticas.

Ovando classificou a acusação como “tendenciosa” e “falaciosa”, apontando que o ex-presidente estaria sendo punido de maneira injusta por defender o devido processo legal.

“Por que agora Bolsonaro com tornozeleira? Há uma acusação tendenciosa, falaciosa, de que Bolsonaro é o financiador que atinge a soberania nacional. Só alguém transtornado do ponto de vista cognitivo pode aceitar esse tipo de situação”, afirmou o parlamentar.

Segundo o deputado, a punição ao ex-presidente representa não apenas um ataque político, mas uma inversão do papel das instituições democráticas. Ele ainda sugeriu que o Supremo Tribunal Federal está interferindo de maneira desproporcional no funcionamento dos poderes.

“Bolsonaro vai ficar com a tornozeleira, o STF vai continuar comandando o país, infelizmente. A Câmara vilipendiada da sua estrutura existencial, porque representa o povo”, protestou.

Em sua fala, Luiz Ovando destacou a necessidade de que o Senado Federal recupere seu protagonismo constitucional . Isso para equilibrar os poderes e garantir o funcionamento justo da democracia.

“A justiça desse país só acontecerá verdadeiramente o dia que o Senado for resgatado e assumir o seu verdadeiro papel, lamentavelmente.”

As declarações contrastam com as críticas feitas por Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento , . que Ela chamou Bolsonaro e seus filhos de “traidores da pátria” após o anúncio de sanções econômicas dos Estados Unidos , . atribuído As sanções foram atribuídas a articulações internacionais lideradas por Eduardo Bolsonaro.

Tensões entre Judiciário e Congresso