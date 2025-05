Lukas Agustinho se apresenta em festival cristão gratuito neste sábado em Campo Grande

Campo Grande será palco de uma noite de música e celebração neste sábado (17), com a realização do 1º Festival Musical do Dia da Juventude Cristã. O evento gratuito acontece a partir das 17h na Concha Acústica da Praça do Rádio, no centro da capital, e promete reunir famílias, grupos religiosos e admiradores da música gospel em uma programação voltada à fé, cultura e comunhão.

A principal atração da noite será o cantor Lukas Agustinho, um dos nomes mais populares da música cristã contemporânea. Com milhões de ouvintes nas plataformas digitais, ele chega a Campo Grande trazendo sucessos como “Tu És Poderoso” e “Algo Novo”, parceria com o grupo Kemuel que já ultrapassou 200 milhões de visualizações no YouTube.

Além de Lukas, o festival contará com apresentações de bandas e artistas da cena cristã local, com estilos diversos dentro do universo gospel. A proposta é criar um espaço de adoração e expressão musical para diferentes públicos, com momentos de louvor, oração e também de interação com sorteios e atrações culturais.

Celebração da juventude cristã

O festival integra as comemorações do Dia da Juventude Cristã, data instituída por lei estadual desde 2019. A iniciativa busca valorizar a atuação de jovens cristãos na sociedade e fomentar encontros que fortaleçam vínculos comunitários e espirituais.

A programação foi construída em colaboração com grupos religiosos e artistas locais, e deve reunir também líderes religiosos, representantes de igrejas e fiéis de diversas denominações.

Segundo os organizadores, o objetivo é oferecer um momento de conexão espiritual e envolvimento social para além das congregações.

Com estrutura aberta ao público e participação gratuita, o evento convida toda a comunidade a vivenciar uma noite marcada por música, fé e troca de experiências. A Praça do Rádio, tradicional ponto de encontros culturais da cidade, será o palco dessa celebração coletiva da juventude cristã de Mato Grosso do Sul.