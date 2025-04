Mãe e três filhos morrem em acidente na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande

Quatro pessoas morreram no início da noite deste domingo (6) em um acidente na BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia. As vítimas são da mesma família, sendo a mãe e três filhos pequenos, um deles era um bebê de apenas três meses de idade.

A tragédia ocorreu no trecho próximo à Estação Guavira, a cerca de 20 quilômetros de Campo Grande, e envolveu dois carros, um Corsa e um Saveiro, e uma carreta que transportava calcáreo. O trânsito no local ficou paralisado nos dois sentidos da rodovia.

Conforme testemunhas, o motorista do Corsa trafegava em alta velocidade e em zigue-zague, quando invadiu a pista contrária após perder o controle da direção em uma curva. Ele acabou batendo na lateral da Saveiro – onde estava a família -, e atingido pela carreta que seguia logo atrás.

O motorista da carreta relatou aos policiais rodoviários que não houve tempo de evitar o impacto, pois o Corsa cruzou a pista repentinamente. O condutor estaria sem o cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo, que pegou fogo à margem da rodovia. Ele foi resgatado com vida pelos Bombeiros.

O motorista que conduzia a família na Saveiro e um quarto filho do casal também foram socorridos com vida, mas em estado grave.

Até o fechamento desta reportagem, não foi possível atualizar o estado de saúde dos sobreviventes.