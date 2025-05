Maio Amarelo 2025 será lançado em Campo Grande com foco na preservação da vida no trânsito

Na próxima segunda-feira (5), a partir das 8h30, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promove, em Campo Grande, a cerimônia de abertura da Campanha Maio Amarelo 2025. O evento será realizado na Praça Ary Coelho, no centro da capital, e marca o início de uma série de atividades voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito.

A campanha deste ano traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”, com a proposta de incentivar uma reflexão que ultrapassa o comportamento no trânsito, estendendo-se ao ritmo da vida cotidiana. A mensagem central é clara: a vida deve ser prioridade em todas as decisões — seja na direção de um veículo ou nas relações diárias.

Ações ao longo do mês

Durante todo o mês de maio, serão promovidas palestras, blitzes educativas, encontros com estudantes e ações em empresas, tanto na capital quanto em outras cidades do estado. As iniciativas buscam mobilizar a sociedade — do poder público à população — na construção de um trânsito mais seguro e consciente.

Presença de autoridades e órgãos parceiros

A cerimônia contará com a participação de representantes das esferas municipal, estadual e federal, incluindo:

Guarda Civil Metropolitana (GCM)

DETRAN-MS

CETRAN-MS

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Também estarão presentes membros do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), além de representantes de entidades civis e empresas parceiras da campanha.

Movimento internacional pela segurança viária

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011, o Maio Amarelo é um movimento mundial que visa reduzir sinistros de trânsito e chamar a atenção para a importância da segurança viária. A cor amarela foi escolhida por remeter aos sinais de advertência, simbolizando atenção e o compromisso com a vida.

Participação da sociedade

A Agetran convida toda a população a acompanhar a cerimônia de abertura e participar das atividades que ocorrerão ao longo do mês. A mobilização reforça a importância da responsabilidade coletiva no trânsito, valorizando atitudes baseadas em respeito, empatia e preservação da vida.