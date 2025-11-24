Veículos de Comunicação
Maior unidade Adventista de MS detalha métodos que ampliaram procura no Jardim Leblon

Unidade explica como a combinação entre estrutura ampliada, projetos sociais e acompanhamento próximo das famílias impulsionou a demanda no bairro

Fernando de Carvalho

Fachada do colégio - Foto: Reprodução
Fachada do colégio - Foto: Reprodução

O Colégio Adventista – Unidade Jardim Leblon, a maior unidade da rede em Mato Grosso do Sul, reúne hoje mais de mil alunos e se consolida como uma das escolas mais procuradas da região.

Durante entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, o diretor Carlos Marconi Silva dos Santos detalhou como a combinação entre excelência acadêmica, formação integral e participação comunitária tem moldado a proposta pedagógica da instituição.

Segundo o diretor, o ponto central está em unir desempenho escolar a uma visão mais ampla de desenvolvimento humano. “A educação adventista tem como diferencial essa combinação de excelência acadêmica com a formação integral do aluno”, afirmou.

Carlos Marconi nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Lohan Medina/Marketing Adventista

Para ele, aprender vai além do conteúdo: envolve vida prática, atitudes, responsabilidade social e construção de propósito.

Valores na rotina: projetos sociais e engajamento dos alunos

A escola afirma trabalhar princípios cristãos dentro de ações concretas voltadas à comunidade. Entre os projetos citados estão arrecadações de alimentos, leite, agasalhos e campanhas emergenciais, como a realizada recentemente para ajudar famílias do distrito de Rio Bonito.

“Os alunos são engajados; eles participam do movimento e entendem o impacto que podem causar”, destacou o diretor.

Formação integral e pensamento crítico

Dentro da sala de aula, a proposta é incentivar autonomia, reflexão e tomada de decisão. Carlos Marconi explicou que os professores são orientados a desafiar os alunos em atividades que estimulam pensamento crítico e objetivos de vida.

“O aluno não é moldado a seguir um único parâmetro. Ele é desafiado a se desenvolver como um todo”, disse.

Tecnologia e comunicação com as famílias

O colégio utiliza um sistema próprio de ensino e uma plataforma digital interna, acessada por alunos e responsáveis. O recurso permite acesso a conteúdos, materiais multimídia e canais diretos com secretaria, coordenação e direção.

“Os pais conseguem resolver tudo online, o que dá mais agilidade e aproximação”, apontou.

Espiritualidade e apoio emocional

A presença do pastor escolar é um dos pilares citados pelo diretor. Além de ministrar aulas de cultura geral nas capelas, ele participa de ações externas e acompanha famílias em momentos delicados.

Carlos Marconi relatou um caso recente em que o pastor visitou a casa de uma aluna que sofreu acidente. “Os alunos abraçam o pastor porque sentem confiança”, afirmou.

Estrutura: ginásio, laboratórios e alimentação saudável

A unidade Jardim Leblon é uma das maiores estruturas educacionais da Capital. Entre os espaços citados estão quadra coberta, ginásio, três quadras ao ar livre, cozinha experimental, biblioteca com política de empréstimo ampliada e laboratórios para diferentes áreas.

A cantina segue orientação nutricional, com restrições a refrigerantes, chicletes e produtos ultraprocessados, priorizando alimentos saudáveis.

Processo de matrícula

Para famílias interessadas, o diretor reforçou que o atendimento pode ser agendado por WhatsApp, (67) 99812-2951, ou presencialmente. Segundo ele, a equipe recebe os visitantes para apresentar a estrutura e explicar o funcionamento pedagógico.

Confira a entrevista na íntegra:

