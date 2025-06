Mais da metade dos casos de SRAG em MS ocorre em menores de 10 anos

Crianças de até dez anos equivalem a 51,56% do total de casos registrados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Mato Grosso do Sul, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde referente à Semana Epidemiológica 24.

Segundo o documento, desde janeiro, foram notificados 5.386 casos de SRAG, dos quais 1.408 ocorreram em bebês com menos de 1 ano e outros 1.369 em crianças de 1 a 9 anos.

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – vírus respiratório que causa sintomas semelhantes aos do resfriado – é responsável por 39,6% dos casos. O VSR é uma das principais causas de infecções respiratórias em crianças pequenas, especialmente em recém-nascidos e lactentes, podendo evoluir para quadros graves como bronquiolite e pneumonia.

Além disso, foram 463 mortes por SRAG foram registradas no estado neste ano, sendo 68,31% dos óbitos em pessoas com mais de 60 anos.

Campo Grande lidera em número de notificações, com 1.847 casos e 148 mortes. Outros municípios com destaque são Corumbá, com 408 casos, Ponta Porã, com 284 e Dourados, com 333.