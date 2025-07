Mais de 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados são apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de um milhão de maços de cigarros contrabandeados em duas ocorrências distintas em rodovias de Mato Grosso do Sul. As ações aconteceram na última quinta (10) nos municípios de Ivinhema e Eldorado, com apoio do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) em uma das apreensões.

A primeira ocorrência foi registrada no km 113 da BR-376, em Ivinhema. Durante patrulhamento com uso de aeronave, os policiais localizaram um caminhão acoplado a um semirreboque do tipo container, estacionado às margens da rodovia, sem a presença do condutor. Após a verificação da carga, foram encontrados cerca de 650 mil maços de cigarros de origem estrangeira, sem documentação fiscal. O material foi apreendido e será encaminhado à Receita Federal.

Foto: Polícia Rodoviária Federal

A segunda apreensão ocorreu no km 33 da BR-163, em Eldorado. Os policiais deram ordem de parada a um caminhão Mercedes-Benz Actros, que não foi obedecida. O condutor fugiu, dando início a um acompanhamento tático. Durante a perseguição, o motorista realizou diversas manobras perigosas, incluindo ultrapassagens em faixa contínua e tentativas de colisão com a viatura policial.

O motorista abandonou o veículo em uma plantação de cana, acessando uma estrada vicinal. Dentro do caminhão, os policiais encontraram cerca de 440 mil maços de cigarros contrabandeados. O veículo e a carga foram levados à unidade da Receita Federal em Mundo Novo.

Até o momento, ninguém foi preso e as investigações seguem para identificar os responsáveis.