Mais de 1 tonelada de cocaína é encontrada em carga de minério em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.100 kg de cocaína durante fiscalizações em Corumbá e Terenos. As apreensões aconteceram no mesmo dia, com horas de diferença, e, em ambos os casos, a droga estava escondida em meio a cargas de minério.

No sábado (10), os policiais fiscalizavam a BR-262, em Terenos, quando notaram o nervosismo de um motorista abordado na rodovia. Ele afirmou ter pego a carga de minério em Corumbá e que seguiria para Minas Gerais, mas havia contradições nas respostas, o que levou as equipes a acionarem os cães farejadores, que encontraram 560,7 kg de pasta base de cocaína. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

Na noite do mesmo dia, a PRF abordou um caminhão em Corumbá, e o motorista não soube informar a origem da carga de minério, além de apresentar nervosismo excessivo. Ao fiscalizarem a carga, as equipes encontraram 547,9 kg de drogas em sacos.

Foram 292,3 kg de cloridrato de cocaína, 253 kg de pasta base de cocaína, além de 2,6 kg de maconha encontrados no caminhão. O motorista confessou que entregaria o caminhão em Pindamonhangaba, São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá.

*Com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)