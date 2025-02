Mais de 100 mil pessoas são esperadas durante programação do carnaval em Campo Grande

A programação oficial do carnaval em Campo Grande só inicia oficialmente na próxima sexta-feira (28), mas, durante o fim de semana, alguns blocos já movimentaram as ruas da Capital. O secretário municipal de Cultura, Valdir João Gomes de Oliveira, participou de uma entrevista ao vivo durante o Jornal CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (24), para contar como foram os primeiros dias de folia e falar sobre a expectativa para a programação oficial, que inclui os desfiles dos blocos e deve reunir mais de 100 mil pessoas ao longo do calendário de carnaval.

“Tivemos um início tranquilo, reforçamos a segurança nos locais necessários para que as famílias pudessem curtir juntas o carnaval de Campo Grande. A cada ano que passa a movimentação aumenta e esse promete ser o maior carnaval da Capital“, afirmou o secretário.

Confira a entrevista completa: