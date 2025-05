Mais de 100 mil sul-mato-grossenses ainda não entregaram declaração do Imposto de Renda

Faltando pouco mais de 24 horas do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024, mais de 100 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul ainda não prestaram contas à Receita Federal.

Até as 15h27 desta quinta-feira (29), 557 mil declarações haviam sido transmitidas. A expectativa é de que 672 mil sejam entregues no total.

O prazo para envio termina às 22h59 desta sexta-feira (30), no horário de Mato Grosso do Sul. Quem não declarar até o horário limite estará sujeito à multa por atraso, que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Sistema de transmissão fica indisponível por 4 horas

O sistema da Receita Federal para envio das declarações sai do ar diariamente entre meia-noite e 4h da manhã para manutenção. Durante esse período, o contribuinte ainda pode preencher normalmente a declaração no programa da Receita, mas não consegue transmitir.

Com a reta final se aproximando, a orientação para quem ainda não reuniu todos os documentos é simples: entregar a declaração incompleta e retificar depois. Dessa forma, evita-se a multa e o contribuinte mantém a regularidade fiscal.

O que acontece se não declarar no prazo?

Quem estiver obrigado a declarar e perder o prazo estará sujeito a multa, mesmo que tenha imposto a restituir. A penalidade mínima é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, acrescido de juros.

A recomendação é não deixar para os últimos minutos. Além do risco de instabilidade no sistema, eventuais correções podem exigir tempo extra.