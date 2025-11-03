Mais de 1,1 milhão de raios atingem Mato Grosso do Sul em 24h

No fim de semana, Mato Grosso do Sul recebeu 1.168.367 de descargas atmosféricas, apenas na Capital foram registrados 9.182 raios. A velocidade dos ventos chegou perto dos 140 km/h, entre sábado (1) e domingo (2) a temperatura despencou de 35ºC para 19ºC, com o acumulado de 11 milímetros de chuva, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtexc) e NetClima.

O Brasil é o país que mais recebe descargas atmosféricas no mundo, de acordo com dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat). Mato Grosso do Sul está entre os quatro estados brasileiros com maior incidência de raios.

A fornecedora de energia elétrica do Estado, Energisa MS, emitiu na sexta-feira (31) uma nota que alertou sobre a previsão do tempo e a severidade indicada pelo Centro de Monitoramento, que foi confirmada com a forte chuva, ventos e granizo do último fim de semana. A empresa acionou seu plano de contingência climática assim que severidade se apresentou, e está em atuação nas cidades da região centro-sul, onde se concentram a maioria das ocorrências.