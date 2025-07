Mais de 117 mil motoristas de MS têm CNH vencida há mais de 5 anos

Mais de 117 mil condutores em Mato Grosso do Sul estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de cinco anos, segundo levantamento de julho. Apesar do tempo, o processo de renovação não exige que o motorista refaça todo o curso em autoescola, como muitos imaginam.

O dado chama atenção principalmente na Capital, onde estão 42,3 mil desses condutores. Dourados aparece em seguida, com 11,7 mil casos, e Três Lagoas com 6 mil.

De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a renovação de CNHs vencidas há mais de cinco anos exige que o motorista passe por um processo de atualização, com três alternativas disponíveis: curso presencial, curso a distância com prova, ou apenas a prova teórica — neste caso, o próprio condutor estuda por conta.

Opções para regularizar a CNH

No formato presencial, o curso é oferecido em cinco municípios — Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim e Nova Andradina — com carga horária de 15 horas e custo de R$ 89,45. Quem opta pelo curso presencial não precisa fazer a prova teórica ao final.

Na modalidade a distância (EAD), o curso pode ser realizado online com empresas credenciadas, mas inclui a exigência de uma prova. Os valores variam conforme a instituição escolhida.

Já quem prefere estudar por conta própria pode acessar gratuitamente o material disponível no site do Detran-MS. Após registrar a escolha no sistema e pagar a taxa de R$ 89,45, o condutor agenda a prova em uma das cidades habilitadas.

Após cumprir uma das três opções, o processo segue com as etapas comuns de renovação: captura de imagem, exame médico e pagamento das taxas.

Renovação e descontos

A renovação pode ser feita presencialmente ou por meio do serviço “CNH Ágil”, que permite agilizar parte do processo online. Para quem não exerce atividade remunerada, o valor médio da renovação é de R$ 378,00.

Com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada), o custo chega a R$ 576,00, conforme a tabela de julho da UFERMS.

O Detran-MS oferece dois tipos de desconto: um de 10% para quem possui o selo de “Bom Condutor” no aplicativo Carteira Digital de Trânsito; e outro para pessoas com mais de 60 anos.

Nesse caso, o desconto é de 50% para quem tem entre 60 e 69 anos, e de 70% para maiores de 70 anos.

Penalidades para quem continua dirigindo com CNH vencida

Dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47, com perda de sete pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

A recomendação é que os motoristas verifiquem o prazo de validade do documento, disponível tanto no modelo físico quanto no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Mais informações podem ser consultadas no site do Detran-MS ou pelo atendimento virtual no WhatsApp (67) 3368-0500.

*Com informações do Detran-MS