Início Campo Grande

EMPREGO

Mais de 1,2 mil vagas estão disponíveis na Capital nesta segunda

Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital até a sede da Funsat

Ana Lorena Franco

Vagas como auxiliar de limpeza e operador de telemarketing estão disponíveis - Foto: Arquivo RC67
Vagas como auxiliar de limpeza e operador de telemarketing estão disponíveis - Foto: Arquivo RC67

Nesta segunda-feira (17), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.215 vagas em 144 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para Auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (179), costureira (34) e operador de telemarketing ativo (40). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há quatro vagas temporárias para soldador e ajudante de churrasqueira. O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 51 vagas disponíveis em funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza e empacotador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

