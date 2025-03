Mais de 12 toneladas de drogas são incineradas em Ponta Porã

Mais de 12 toneladas de drogas foram incineradas nesta quinta-feira (27) no município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A ação faz parte da Operação Protetor, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O material destruído incluía maconha, cocaína, pasta base, crack, skunk e haxixe, resultado de apreensões feitas por diferentes forças policiais na região, como a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), o Departamento de Operações de Fronteira da PM (DOF) e a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

A incineração ocorreu em uma empresa do ramo agrícola, com início por volta das 8h. Conforme determina a legislação, o processo foi acompanhado por autoridades e órgãos de fiscalização.

Essa foi a segunda incineração de entorpecentes realizada pela Defron em 2025, totalizando 25 toneladas de drogas destruídas apenas nos três primeiros meses do ano.

*Com informações da Polícia Civil de MS