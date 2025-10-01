Mais de 120 câmeras auxiliam no combate à criminalidade em Mato Grosso do Sul

O sistema de videomonitoramento tem se tornado uma das principais ferramentas de apoio ao policiamento em Mato Grosso do Sul. Atualmente, 123 câmeras estão em funcionamento em diferentes cidades e rodovias estaduais, com previsão de expansão para 129 unidades nos próximos meses.

As câmeras foram instaladas em praças públicas e pontos estratégicos. Só em Campo Grande, são sete equipamentos desse tipo. O sistema também conta com 28 câmeras OCR, capazes de identificar placas de veículos de forma automática. Oito delas estão na Capital e as demais em rodovias estaduais.

O acompanhamento das imagens é feito pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), em Campo Grande. No interior, a responsabilidade é dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), o que garante cobertura em todo o território estadual.

Na prática, o videomonitoramento tem contribuído para localizar veículos roubados, prevenir delitos e dar suporte a ocorrências como acidentes de trânsito e desaparecimento de pessoas.

O sistema também permite identificar situações suspeitas em tempo real e acionar as equipes operacionais com mais rapidez.

A iniciativa é viabilizada pela Infovia Digital, rede de fibra ótica que conecta prédios públicos em todos os municípios do Estado e fornece a estrutura necessária para a integração tecnológica.

Em Campo Grande, o serviço começou a operar em 4 de agosto deste ano.

*Com informações do Governo de MS