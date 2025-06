Mais de 1,5 mil vagas estão disponíveis na Capital

COMÉRCIO

Dia dos Namorados: Roupas Impulsionam vendas com previsão de R$ 384 Milhões

O Dia dos Namorados em Mato Grosso do Sul promete movimentar um volume significativo no comércio local, com uma estimativa de R$ 384,45 milhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Os dados, divulgados em pesquisa do Sebrae/MS em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), indicam que os […]