Mais de 15 toneladas de maconha são encontradas em carga de milho em MS

Uma carreta carregada com milho escondia 15,3 toneladas de maconha apreendidas na noite de quinta-feira (28) na rodovia MS-386, entre Amambai e Ponta Porã. A droga estava embalada em fardos misturados aos grãos.

Como ocorreu a apreensão

Durante a abordagem, o motorista afirmou que levaria a carga até Canoinhas, em Santa Catarina. Ao vistoriarem a carroceria, os policiais encontraram 15.315 quilos do entorpecente. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a polícia.

Histórico do motorista e destino da droga

De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o homem já tinha passagem por tráfico em 2019. A investigação aponta que a droga tinha como destino o Sul do país, reforçando o uso de Mato Grosso do Sul como rota do tráfico internacional.

Estratégia criminosa

Segundo os policiais, os fardos estavam diferenciados por cores e marcações, o que pode indicar a atuação de um “consórcio” de grupos criminosos no transporte da carga.