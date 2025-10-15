Mais de 1,6 milhão de trabalhadores recebem lote extra do Abono Salarial nesta quarta

Cerca de 1,6 milhão de trabalhadores que ficaram de fora do calendário regular do Abono Salarial por falhas no envio de informações pelos empregadores vão receber o benefício a partir desta quarta-feira (15).

O governo federal autorizou o pagamento de um lote extra de R$ 1,5 bilhão referente ao PIS/Pasep, destinado a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e recebeu até dois salários mínimos.

O novo lote foi criado para atender empregados que tiveram os dados corrigidos e reenviados à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou ao eSocial até 20 de junho, conforme a Resolução Codefat nº 1.013/2025, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Os valores variam de R$ 126,50 a R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023 e o saque estará disponível até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito

Estar inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

ou no há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023;

em 2023; Ter recebido em média até dois salários mínimos mensais no período;

mínimos mensais no período; Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial.

O lote contempla apenas trabalhadores que já se enquadravam nos critérios, mas que ficaram fora do calendário original devido a inconsistências no envio de dados.

Quem não tem direito

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física;

Empregados de pessoa física equiparada a jurídica.

Como consultar

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: acessar com CPF e senha do Gov.br , na aba Benefícios → Abono Salarial;

acessar com CPF e senha do , na aba Benefícios → Abono Salarial; Central Alô Trabalho (158): atendimento gratuito;

atendimento gratuito; Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem: disponíveis para beneficiários da iniciativa privada.

Como será feito o pagamento

Para quem recebe PIS (iniciativa privada):

Crédito automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal ;

; Depósito na Poupança Social Digital , acessada pelo aplicativo Caixa Tem ;

, acessada pelo aplicativo ; Saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ;

em terminais, lotéricas e correspondentes ; Saque presencial em agências da Caixa com documento oficial com foto.

Para quem recebe Pasep (servidores públicos e trabalhadores de estatais):

Crédito automático em conta corrente no Banco do Brasil ;

; Transferência via TED ou PIX para outras instituições;

ou para outras instituições; Saque presencial nas agências do Banco do Brasil.

Trabalhadores que consideram ter direito, mas não foram incluídos no lote, podem registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.