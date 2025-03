Mais de 1,8 mil vagas de emprego estão disponíveis em Campo Grande

DISCUSSÃO E TIRO!

Motociclista é baleado por policial civil após briga de trânsito em Campo Grande

Confusão no Aero Rancho começou com acidente e terminou em tiro no joelho Um motociclista ainda não identificado foi baleado no joelho por um policial civil, também não identificado, durante uma briga de trânsito na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O incidente, registrado na Travessa Ricky Nelson com a […]