Mais de 1,8 mil vagas estão disponíveis na Capital

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.882 vagas nesta terça-feira (20).

São 152 funções com vagas variadas, com destaque para atendente de padaria (34), auxiliar nos serviços de alimentação (195), operador de caixa (267) e vendedor de serviços (40). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 18 vagas disponíveis em funções como agente de saneamento, auxiliar administrativo, porteiro, vendedor interno.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital