Mais de 1,9 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Para quem deseja terminar a semana com uma nova oportunidade no mercado de trabalho, há 1.901 vagas abertas nesta sexta-feira (21), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 186 áreas profissionais e estão distribuídas entre 248 empresas da cidade.

Entre as vagas disponíveis, há opções para açougueiro (17 vagas), analista de marketing (1 vaga), assistente de vendas (12 vagas) e atendente de padaria (23 vagas).

Também há chances para auxiliar de limpeza (112 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (154 vagas), operador de caixa (110 vagas) e operador de telemarketing ativo (100 vagas), além de 27 vagas para pedreiro.