Mais de 190 mil contribuintes de MS ainda não declararam o Imposto de Renda

Faltando apenas quatro dias para o fim do prazo, mais de 480 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul já enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. O prazo final para a entrega termina na próxima sexta-feira (30).

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, até as 9h desta segunda-feira (26), o Brasil já registrava o recebimento de mais de 31,7 milhões de declarações. A expectativa é que, até o encerramento do prazo, cerca de 46,2 milhões de documentos sejam enviados em todo o país.

Em Mato Grosso do Sul, a Receita estima receber aproximadamente 670 mil declarações neste ano. Até o momento, pouco mais de 480 mil foram entregues, restando cerca de 190 mil contribuintes que ainda não regularizaram sua situação.

Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa. O valor é de, no mínimo, R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido. A regra funciona da seguinte forma: caso haja imposto a pagar, a multa corresponde a 1% ao mês ou fração de atraso, sobre o valor devido. Se não houver imposto, aplica-se o valor fixo de R$ 165,74.

As orientações completas sobre como preencher e enviar a declaração estão disponíveis no site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”.

O envio da declaração dentro do prazo é essencial para evitar complicações com o Fisco, como restrições no CPF e dificuldades para obter certidões negativas ou financiamentos.

A recomendação é que os contribuintes não deixem para a última hora, evitando congestionamentos nos sistemas da Receita e possíveis erros no preenchimento do documento.