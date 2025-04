Mais de 2 mil oportunidades estão disponíveis na Capital

TRAGÉDIA

Mãe e três filhos morrem em acidente na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande

Quatro pessoas morreram no início da noite deste domingo (6) em um acidente na BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia. As vítimas são da mesma família, sendo a mãe e três filhos pequenos, um deles era um bebê de apenas três meses de idade. A tragédia ocorreu no trecho próximo à Estação Guavira, […]