Mais de 2 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com diversas vagas de emprego disponíveis para diferentes níveis de escolaridade na Capital, nesta segunda-feira (17), além de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Vagas

Há um total de 2.014 vagas disponíveis e entre as principais vagas em aberto estão: auxiliar de linha de produção (93); auxiliar de limpeza (113); auxiliar de cozinha (25); carpinteiro (85); auxiliar nos serviços de alimentação (154). Clique aqui e confira a lista completa

Para participar, os candidatos devem comparecer à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. Caso possuam a versão digital da Carteira de Trabalho, é necessário levar o celular com bateria carregada para acessar os dados.