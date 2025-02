Mais de 2 mil vagas oferecidas na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 2.004 vagas de emprego disponíveis para a Capital, nesta quarta-feira (26). São 177 funções diferentes, sendo 66 sem necessidade experiência prévia, podendo ser aplicadas. Além disso, são 25 vagas direcionadas para PcDs (Pessoas com Deficiência).

Vagas

Entre as principais vagas em aberto estão: repositor de mercado (165); servente de obras (56); pedreiro (101); operador de caixa (109); auxiliar nos serviços de alimentação (154); aulixiar de limpeza (99). Clique aqui e confira a lista completa.

Para participar, os candidatos devem comparecer à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. Caso possuam a versão digital da Carteira de Trabalho, é necessário levar o celular com bateria carregada para acessar os dados.