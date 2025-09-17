Veículos de Comunicação
INCLUSÃO E TRABALHO

Mais de 200 vagas para pessoas com deficiência serão oferecidas em evento no Bioparque Pantanal

Ação ocorre nesta sexta-feira (19), das 9h às 15h, com empresas de diferentes setores recrutando profissionais PcDs

Fernando de Carvalho

Ação ocorre nesta sexta-feira (19), no Bioparque Pantanal - Foto: Divulgação/Governo de MS
Ação ocorre nesta sexta-feira (19), no Bioparque Pantanal - Foto: Divulgação/Governo de MS

Mais de 200 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência serão oferecidas nesta sexta-feira (19), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. A ação integra a segunda edição do “Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência” e ocorre das 9h às 15h.

O evento é promovido pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e o Bioparque Pantanal. A proposta é ampliar o acesso de PcDs ao mercado de trabalho, sensibilizar empresas sobre inclusão e fortalecer redes de apoio à empregabilidade desse público.

Vagas e atendimento

Equipes de recursos humanos de empresas de diferentes setores estarão no local para atendimento direto aos candidatos. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e laudo médico atualizado.

O “Dia D” é realizado anualmente em várias cidades brasileiras para aproximar trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS de oportunidades de emprego. A iniciativa também serve para reforçar junto às empresas a legislação que prevê cotas para PcDs, e obriga companhias com mais de 100 funcionários a destinarem de 2% a 5% das vagas, conforme o porte.

Contexto nacional

O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é comemorado em 21 de setembro e foi oficializado em 2005. A data busca reforçar cidadania, igualdade de condições e acesso ao trabalho.

Acessibilidade

O Bioparque Pantanal, palco do evento, possui infraestrutura acessível, como elevadores, intérpretes de Libras, espaço tátil e materiais em braile. Essas adaptações visam garantir participação plena de pessoas com deficiência tanto na visitação quanto nas atividades do “Dia D”.

*Com informações do Governo de MS

