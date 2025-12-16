Veículos de Comunicação
direitos

Mais de 2,5 mil custodiados fazem Enem PPL em MS e participação cresce mais de 27% em um ano

Número de inscritos supera meta prevista e amplia acesso à educação no sistema prisional

Ana Lorena Franco

Provas são aplicadas em 41 unidades com critérios iguais aos do exame externo - Reprodução/Agepen
Provas são aplicadas em 41 unidades com critérios iguais aos do exame externo - Reprodução/Agepen

Mais de 2,5 mil custodiados do sistema prisional de Mato Grosso do Sul participam, nesta terça e quarta-feira (16 e 17), da aplicação do Enem PPL, exame destinado a pessoas privadas de liberdade, com provas realizadas no período da tarde dentro das próprias unidades prisionais e patronatos penitenciários do estado, sob os mesmos critérios de segurança, sigilo e rigor adotados no exame aplicado ao público externo, conforme diretrizes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 2.507 pessoas privadas de liberdade estão inscritas nesta edição, com aplicação em 41 unidades prisionais e patronatos penitenciários, distribuídos em 118 salas, número que supera a meta prevista para 2025, fixada em 2.359 inscritos, e confirma a ampliação do acesso à educação no sistema prisional sul-mato-grossense, além da participação de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e internos da Penitenciária Federal de Campo Grande, cujos dados não integram o total divulgado.

Os números indicam crescimento expressivo na adesão ao exame nos últimos anos, já que em 2024 foram registrados 1.965 inscritos e, em 2023, 1.836 participantes, o que representa aumento aproximado de 27,6% em relação ao ano passado e de 36,6% na comparação com 2023.

O Enem PPL é composto por quatro provas objetivas e uma redação em Língua Portuguesa, com 45 questões de múltipla escolha em cada área do conhecimento do ensino médio, avaliando conteúdos de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

No primeiro dia, os participantes realizam as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que incluem Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação, além da redação, e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, em um total de cinco horas e meia de duração.

No segundo dia, com cinco horas de prova, são aplicados os exames de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem Química, Física e Biologia, e de Matemática e suas Tecnologias.

A aplicação do Enem PPL no estado integra as ações educacionais desenvolvidas no sistema penitenciário e amplia as possibilidades de continuidade dos estudos e acesso ao ensino superior para pessoas privadas de liberdade, dentro das políticas públicas de reintegração social executadas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

