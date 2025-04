Mais de 270 mil declarações do Imposto de Renda já foram enviadas em MS

A um mês do fim do prazo, Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 270 mil declarações de Imposto de Renda enviadas à Receita Federal. O prazo final para entrega é 31 de maio, e a orientação é que os contribuintes antecipem o envio das informações para evitar imprevistos e garantir maior agilidade na restituição.

Dados atualizados da Receita Federal

Segundo dados divulgados pela Receita Federal até esta quarta-feira (30), 270.339 declarações já foram transmitidas no estado. Destas, 49% foram entregues no formato pré-preenchido, recurso que reduz as chances de erros. Além disso, 75,7% dos contribuintes sul-mato-grossenses têm valores a restituir.

Especialista orienta sobre envio antecipado

A contadora e professora universitária Cibellen Mello alerta para os riscos de deixar a declaração para a última hora.

“Além de evitar cair na malha fina por quaisquer incorreções, o contribuinte que antecipa esse envio tem a possibilidade de receber a restituição com mais rapidez”, explica.

Cibellen também recomenda que quem tiver dúvidas procure apoio profissional:

“Contar com o apoio de um contador garante segurança no preenchimento, acesso a informações qualificadas e reduz consideravelmente as chances de erros que possam gerar problemas com a Receita”, destaca a especialista.

Receita orienta uso do modelo pré-preenchido

A Receita Federal reforça que o envio antecipado permite correções dentro do prazo, caso necessárias. A recomendação é revisar cuidadosamente todos os dados antes do envio. O uso da declaração pré-preenchida, disponível no portal Gov.br, também é indicado como forma de minimizar riscos e facilitar o processo.