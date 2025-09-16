Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE E CIDADANIA

Mais de 29 mil pessoas têm autismo em MS, mostra painel inédito do Observatório da Cidadania

Ferramenta reúne dados por município, faixa etária, sexo, cor, escolaridade e moradia, permitindo comparação com outros estados

Fernando de Carvalho

Mais de quatro mil crianças crianças de 5 a 9 anos apresentam TEA em MS - Foto: Unicef/ONU
Mais de quatro mil crianças crianças de 5 a 9 anos apresentam TEA em MS - Foto: Unicef/ONU

Um painel inédito lançado pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul revela que 29.088 pessoas apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado, o equivalente a 1,1% da população.

A plataforma organiza informações em gráficos, tabelas e mapas interativos, com dados dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

A maior concentração de diagnósticos está entre crianças de 5 a 9 anos, com 4.237 registros. Homens correspondem à maioria dos casos, com 60,69% (17.654 pessoas). Pelo recorte de cor ou raça, o painel aponta 46,4% de brancos, 44,4% de pardos, 5,6% de pretos, 2,6% de indígenas e 1% de amarelos.

Ranking dos municípios

Na análise proporcional, Corguinho lidera com 2% da população diagnosticada com TEA, seguido por Bela Vista (1,7%), Itaporã (1,6%), Cassilândia (1,5%) e Costa Rica (1,4%). Rio Negro (0,4%) e Novo Horizonte do Sul (0,3%) apresentam os menores índices.

Educação, moradia e comparativo nacional

O painel também traz dados sobre escolaridade e condições de moradia, incluindo informações sobre saneamento básico e abastecimento de água. A ferramenta possibilita ainda comparar a prevalência do autismo entre os estados brasileiros.

Acre (1,6%) e Amapá (1,5%) aparecem no topo do ranking, enquanto Mato Grosso do Sul figura ao lado de Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará com 1,1%.

Acesso público

O Painel Pessoas com Transtorno do Espectro Autista está disponível no site do Observatório, e permite consulta detalhada por município, faixa etária, sexo, cor e outros recortes.

*Com informações do Observatório da Cidadania de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos