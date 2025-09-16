Mais de 29 mil pessoas têm autismo em MS, mostra painel inédito do Observatório da Cidadania

Um painel inédito lançado pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul revela que 29.088 pessoas apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado, o equivalente a 1,1% da população.

A plataforma organiza informações em gráficos, tabelas e mapas interativos, com dados dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

A maior concentração de diagnósticos está entre crianças de 5 a 9 anos, com 4.237 registros. Homens correspondem à maioria dos casos, com 60,69% (17.654 pessoas). Pelo recorte de cor ou raça, o painel aponta 46,4% de brancos, 44,4% de pardos, 5,6% de pretos, 2,6% de indígenas e 1% de amarelos.

Ranking dos municípios

Na análise proporcional, Corguinho lidera com 2% da população diagnosticada com TEA, seguido por Bela Vista (1,7%), Itaporã (1,6%), Cassilândia (1,5%) e Costa Rica (1,4%). Rio Negro (0,4%) e Novo Horizonte do Sul (0,3%) apresentam os menores índices.

Educação, moradia e comparativo nacional

O painel também traz dados sobre escolaridade e condições de moradia, incluindo informações sobre saneamento básico e abastecimento de água. A ferramenta possibilita ainda comparar a prevalência do autismo entre os estados brasileiros.

Acre (1,6%) e Amapá (1,5%) aparecem no topo do ranking, enquanto Mato Grosso do Sul figura ao lado de Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará com 1,1%.

Acesso público

O Painel Pessoas com Transtorno do Espectro Autista está disponível no site do Observatório, e permite consulta detalhada por município, faixa etária, sexo, cor e outros recortes.

*Com informações do Observatório da Cidadania de MS