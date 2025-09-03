Mais de 380 quilos de carne irregular são apreendidos em açougue de Terenos

Um açougue no centro de Terenos foi fechado nesta terça-feira (3) depois que fiscais encontraram quase 400 quilos de carne e derivados sem condições de consumo. No estabelecimento foram apreendidos produtos sem selo de inspeção, validade e informações básicas exigidas por lei.

Produtos sem identificação

De acordo com a fiscalização, 387 quilos de carnes congeladas — incluindo bovina, suína, charque e linguiça — estavam armazenados sem qualquer identificação de origem, fabricação ou validade. Também foram apreendidos quatro litros de leite sem registro.

Manipulação irregular

No local, a equipe flagrou carne sendo preparada em recipientes inadequados, sem refrigeração, e caixas com restos de produtos expostos, o que aumentava o risco de contaminação.

Autuação do proprietário

Diante das irregularidades, o responsável pelo açougue foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. A legislação prevê pena de dois a cinco anos de detenção para quem vende ou armazena produtos impróprios ao consumo. O local foi interditado.

*Com informações da PCMS