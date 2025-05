Mais de 400 kg de maconha são apreendidos pela PRF em MS no mesmo dia

Duas apreensões de maconha, que juntas somam mais de 400 quilos, foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de domingo (25), em diferentes pontos de Mato Grosso do Sul.

O primeiro flagrante ocorreu na BR-060, em Campo Grande, onde os policiais abordaram um veículo conduzido por um homem que demonstrou nervosismo excessivo durante a fiscalização no km 372 da rodovia.

Na vistoria, os agentes encontraram 191,8 quilos de maconha escondidos em fundos falsos no painel, nas laterais traseiras, no assoalho e nos bancos do automóvel. O homem relatou que pegou o veículo em Ponta Porã e tinha como destino final a cidade de São Paulo (SP).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Delegacia da Polícia Civil de Campo Grande.

Apreensão em Rio Brilhante

Ainda no domingo, outra equipe da PRF realizou mais uma apreensão, desta vez na BR-163, em Rio Brilhante. Os policiais abordaram um homem que caminhava às margens da rodovia, no km 306,6.

Ele alegou que o carro havia apresentado pane mecânica e que buscava ajuda ou um guincho. Durante a abordagem, os agentes constataram que ele não possuía habilitação.

No local indicado pelo suspeito, os policiais encontraram o veículo, e ao vistoriá-lo, localizaram 237,5 quilos de maconha escondidos no assoalho e no porta-malas.

O homem também foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a droga e o veículo guinchado, para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante.

*Com informações da PRF