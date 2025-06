Mais de 6 toneladas de maconha são apreendidas em Sidrolândia em três ações da PRF

Mais de 6 toneladas de maconha foram apreendidas neste domingo (8) pela Polícia Rodoviária Federal em Sidrolândia, município a cerca de 70 km da capital. A droga foi localizada em três flagrantes distintos realizados ao longo do dia, envolvendo veículos de diferentes portes e rotas.

O primeiro caso aconteceu na BR-060, quando um caminhão foi parado para fiscalização. O condutor e a passageira demonstraram nervosismo, o que motivou a inspeção da carga.

Os policiais encontraram 3.317 quilos de maconha escondidos no compartimento. O casal foi preso em flagrante.

Horas depois, uma caminhonete foi interceptada após acompanhamento tático. Dentro do veículo estavam 1.661 quilos da droga. O motorista afirmou que havia carregado a carga em Maracaju, mas não revelou o destino.

O último flagrante do dia ocorreu já no fim da noite, durante nova perseguição. Um VW Polo, que havia saído de Bela Vista, foi parado com 1.099 quilos de maconha. Além da droga, os agentes constataram que o carro possuía registro de roubo em São Paulo. O condutor disse que levaria o carregamento até Campo Grande.

As três ocorrências foram encaminhadas à Polícia Judiciária local para os procedimentos legais.

*Com informações da PRF