Mais de 70 mil contribuintes de MS ainda não prestaram contas à Receita

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2025 termina às 22h59 desta sexta-feira (30) em Mato Grosso do Sul. A poucas horas do encerramento, mais de 70 mil contribuintes ainda não haviam enviado o documento à Receita Federal.

Até as 14h, cerca de 600 mil declarações já haviam sido entregues no Estado. A expectativa da Receita é que o número final supere os 670 mil documentos transmitidos — ultrapassando o total registrado no ano passado, que foi de 627 mil.

Quem não entregar a declaração dentro do prazo estará sujeito ao pagamento de multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 para contribuintes com imposto a restituir ou saldo zero. Já a penalidade máxima pode atingir 20% sobre o imposto devido.

Em Campo Grande, o delegado da Receita Federal, Zumilson Custódio da Silva, tentou tranquilizar os contribuintes que deixaram para a última hora. Segundo ele, não há risco de sobrecarga no sistema.

“Não há a menor chance de isso acontecer. Nossos servidores estão trabalhando normalmente e, mesmo que o volume de entregas aumente com o passar do tempo, temos capacidade bem superior para receber todas as declarações encaminhadas dentro do prazo”, declarou.

A faixa de horário com maior movimento nesta quinta foi entre 9h e 10h da manhã, quando o sistema da Receita Federal em MS recebeu cerca de quatro mil declarações por hora.

Atenção ao fuso horário

Diferente do noticiário nacional, que costuma divulgar o prazo de envio com base no horário de Brasília, os contribuintes de Mato Grosso do Sul devem estar atentos ao horário local: o prazo final termina às 22h59 no Estado.

*Com informações da Receita Federal