Consumidores de MS têm 800 mil propostas para quitar dívidas por até R$100

Consumidores de Mato Grosso do Sul estão entre os principais públicos-alvo do mutirão nacional de negociação de dívidas promovido pela Serasa. Segundo levantamento da empresa, mais de 800 mil propostas de negociação estão disponíveis no estado, com valores de até R$100. A campanha, que reúne 40 dos maiores bancos e financeiras do país, segue até o dia 30 de junho.

Dados da Serasa indicam que 169.708 sul-mato-grossenses possuem dívidas com valor negociável dentro desse limite. Entre eles, cerca de 71 mil podem regularizar suas pendências pagando até R$50. No total, são 353.990 propostas de acordos nesta faixa.

No Brasil

Em nível nacional, a iniciativa contempla aproximadamente 11 milhões de brasileiros com condições para quitar pendências bancárias com no máximo R$100. As ofertas incluem mais de 56 milhões de dívidas, sendo 23 milhões delas com valores abaixo de R$50.

De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas, atualmente 77 milhões de brasileiros têm o CPF negativado. Esse número corresponde a 47,3% da população adulta do país. A dívida média gira em torno de R$6.036,94, valor equivalente a quatro salários mínimos. As principais fontes desse endividamento são bancos (27,8%), seguidos por contas básicas como luz e água (20%) e financeiras (19%).

O Papel do Cartão de Crédito na Inadimplência

Segundo a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Maciel, o cartão de crédito aparece como o principal motivo da inadimplência. “Nossas pesquisas revelam que 38% dos brasileiros com dívidas em bancos e financeiras estão negativados por causa do cartão de crédito há mais de dois anos, sendo que 46% deles já tentaram negociar a dívida, mas não conseguiram um bom acordo”, afirma. Ela explica que o objetivo do mutirão é ampliar o alcance das condições especiais e permitir que os consumidores saiam da inadimplência.

“Nos unimos a 40 bancos com o objetivo de ajudar mais de 495 mil sul-mato-grossenses a terem uma vida financeira saudável. Ao todo, são mais de 5 milhões de ofertas, com até 97% de desconto e diversas condições especiais, voltadas aos consumidores do estado que buscam oportunidades reais de negociação”, comenta Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira.

As negociações podem ser feitas de forma totalmente digital. Pelo aplicativo da Serasa ou no site oficial, os interessados consultam gratuitamente as ofertas disponíveis após preencherem um breve cadastro com CPF. Também é possível utilizar canais alternativos como WhatsApp e as agências dos Correios. Nestes casos, o serviço possui taxas administrativas.

O processo de negociação segue etapas simples. Primeiro, o consumidor verifica as dívidas disponíveis, escolhe a melhor oferta, confirma os dados e, por fim, realiza o pagamento. As formas de quitação incluem boleto bancário ou Pix, com possibilidade de escolha de parcelas.

Serasa Limpa Nome e a Saúde Financeira

A campanha faz parte do programa Serasa Limpa Nome, que tem por objetivo facilitar o acesso ao crédito e melhorar a saúde financeira da população.

Os interessados podem acessar os canais oficiais da Serasa:

www.serasalimpanome.com.br

App Serasa para Android e iOS

WhatsApp: (11) 99575-2096

Agências dos Correios (com taxa de serviço)

A ação segue até o final de junho e oferece uma oportunidade para os consumidores regularizarem a situação financeira antes do segundo semestre.