Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas após perseguição na BR-060

A apreensão ocorreu após o motorista do veículo desobedecer a uma ordem de parada durante fiscalização na BR-060 e fugir da abordagem policial.

Uma caminhonete carregada com mais de duas toneladas de maconha foi apreendida na madrugada desta quarta-feira (30) em Sidrolândia, município a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande.

Dentro da caminhonete, os policiais encontraram 2.149 quilos de maconha divididos em fardos. O veículo também estava com placas falsas e possuía registro de roubo ou furto no estado do Paraná.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Sidrolândia, que agora investiga o caso.

*Com informações da PRF