Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas em Ponta Porã após perseguição

Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (2) resultou na apreensão de aproximadamente 2,2 toneladas de maconha em Ponta Porã, município localizado na fronteira com o Paraguai.

Dois veículos carregados com a droga foram encontrados abandonados após tentativa de fuga. Ninguém foi preso.

A ação envolveu equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), que atuavam em bloqueio entre a MS-164 e a MS-270, nas proximidades do Trevo do Copo Sujo.

De acordo com as informações divulgadas, os motoristas de uma VW Saveiro e de uma GM Captiva desobedeceram a ordem de parada e iniciaram fuga. Com o apoio de uma aeronave, os policiais conseguiram localizar os veículos, ambos carregados com maconha: cerca de 1 tonelada na Saveiro e 1,2 tonelada na Captiva.

Durante a perseguição, os condutores abandonaram os carros em meio à vegetação e fugiram a pé. Apesar das buscas realizadas na área com apoio aéreo, nenhum suspeito foi localizado até o momento.

Os veículos e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa os R$ 4,4 milhões.

*Com informações do DOF