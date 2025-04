Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em câmaras frias em Rio Brilhante

Uma abordagem de rotina na BR-163, em Rio Brilhante, terminou com a apreensão de 1,3 tonelada de maconha escondida em compartimentos ocultos de duas câmaras frias. A droga seria levada para o interior de São Paulo. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante.

Segundo apurado, o motorista do caminhão contou aos policiais que havia transportado uma carga do Paraná para Mato Grosso do Sul. Após a entrega, ele teria sido contratado por meio de um aplicativo de transporte de cargas para buscar as câmaras frias em Amambai e levá-las até Paulínia (SP), pelo valor de R$ 5,5 mil.

Durante a vistoria no veículo, os agentes identificaram modificações suspeitas nos compartimentos internos das estruturas. Ao inspecionar as câmaras, encontraram diversos tabletes de maconha escondidos.

Após ser questionado, o motorista levou a equipe policial até a casa onde os equipamentos foram carregados. No local, um homem também de 26 anos se apresentou como proprietário do imóvel e admitiu que havia recebido as câmaras com os entorpecentes na última sexta-feira (11), com a missão de preparar o carregamento para a entrega.

A carga foi avaliada em R$ 3,2 milhões e encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A apreensão aconteceu dentro de uma operação do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que integra ações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul com o Ministério da Justiça.

*Com informações do DOF