Mais Médicos oferece 34 vagas em MS; inscrições vão até amanhã (8)

As inscrições para o Programa Mais Médicos do governo federal estão abertas até amanhã (8), com 30 vagas em 21 municípios de Mato Grosso do Sul, além de outras quatro vagas no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul.

Os médicos interessados podem conferir o edital e se inscrever aqui.

A oferta das vagas considera a distribuição de profissionais no país, segundo a Demografia Médica 2025, e a prioridade do Mais Médicos é atender as áreas com menor número de profissionais e que estão em vulnerabilidade social.

A cidade com maior número de vagas é Amambai, com quatro. De todas as vagas no estado, três, distribuídas em três municípios, estão em áreas de alta vulnerabilidade. Confira a lista de municípios sul-mato-grossenses com vagas disponíveis:

Municípios com uma vaga

Três Lagoas

Bataguassu

Caracol

Costa Rica

Coxim

Douradina

Fátima do Sul

Jardim

Juti

Ladário

Nioaque

Ponta Porã

Santa Rita do Pardo

Sete Quedas

Municípios com duas vagas

Figueirão

Itaquiraí

Maracaju

Mundo Novo

Novo Horizonte do Sul

Terenos

Município com quatro vagas

Amambai

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social, Gov.br