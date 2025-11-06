Veículos de Comunicação
Campo Grande

LEVANTAMENTO

Mais mulheres assumem chefia de famílias em MS, mostra Censo 2022

Em 12 anos, proporção de lares chefiados por mulheres no estado subiu de 35% para 46%, aponta o IBGE

Ana Lorena Franco

Transformações sociais e educacionais impulsionam a liderança feminina nos lares - Reprodução/Agência Brasil
Transformações sociais e educacionais impulsionam a liderança feminina nos lares - Reprodução/Agência Brasil

O número de mulheres responsáveis por famílias em Mato Grosso do Sul cresceu nos últimos doze anos e se aproxima da proporção de homens nessa condição, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as 774.186 famílias registradas no estado, 46,6% têm mulheres como responsáveis pelo domicílio, enquanto 53,4% são chefiadas por homens. Em 2010, essa diferença era bem maior: 64,6% contra 35,4%.

O levantamento aponta que as transformações culturais e sociais explicam esse avanço feminino, impulsionado pelo aumento do nível de escolaridade, da inserção no mercado de trabalho e pela redução da fecundidade. Em muitos casos, as mulheres tornaram-se a principal referência familiar, sobretudo em arranjos sem cônjuge e com filhos – mães solo.

As famílias compostas por casais com filhos continuam predominando em Mato Grosso do Sul, somando 323,6 mil — o equivalente a 41,8% do total. Casais sem filhos representam 25,1%, enquanto lares chefiados por mulheres sem cônjuge e com filhos correspondem a 12,6%. Entre essas mulheres, 17,6% têm ensino superior completo, proporção superior à dos homens que vivem com filhos sem companheira (13,4%).

O estudo também mostra avanço na escolaridade geral dos responsáveis pelos domicílios. Em 2010, metade das pessoas à frente das famílias tinha apenas o ensino fundamental incompleto. Em 2022, esse grupo caiu para 35,1%, enquanto os que possuem ensino médio completo ou superior incompleto subiram para 29,7%, e os com nível superior completo chegaram a 19,1%.

Outro dado do levantamento revela que 90,3% das famílias sul-mato-grossenses vivem em domicílios com apenas um núcleo familiar, contra 9,7% de arranjos conviventes — lares com mais de uma família.

A maioria das famílias de MS estava na faixa de metade e um salário mínimo (29,9%), seguidas pelas que tinham renda per capita de 1 a 2 salários mínimos (29,2%).

