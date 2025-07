Mais Social tem 4,2 mil novas inclusões após busca ativa por famílias vulneráveis em MS

Mais de 4 mil pessoas foram incluídas no programa Mais Social desde o início da estratégia de busca ativa, implantada pelo Governo de Mato Grosso do Sul em março. A iniciativa percorre os 79 municípios do estado e busca localizar cidadãos em situação de extrema vulnerabilidade econômica que ainda não são atendidos por programas sociais, seja em âmbito estadual ou federal.

De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), 4.226 novos beneficiários passaram a receber o auxílio mensal de R$ 450, valor destinado à compra de alimentos, produtos de higiene, limpeza e gás de cozinha.

As visitas são realizadas por servidores capacitados que percorrem tanto áreas urbanas quanto zonas rurais, identificando famílias com perfil para o benefício. Após a triagem, os cidadãos passam por análise técnica e, quando aprovados, recebem o cartão do programa.

O programa Mais Social ajuda pessoas como Josimara

Em Bonito, a equipe do Mais Social visitou residências como a de Josimara Nunes, mãe solo, que não consegue um emprego fixo porque precisa constantemente levar o filho com deficiência intelectual para tratamento em Campo Grande. “Hoje, eu não tenho salário. Meu filho está em tratamento. Estou tentando ajudá-lo porque serviço fixo não dá para ter por causa dele. Eu faço diária. É o que está me ajudando. Ele tem pai, mas o pai não paga pensão”, explica.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), mais de 733 milhões de pessoas enfrentam fome ou desnutrição crônica no mundo e a ação em Mato Grosso do Sul integra o plano do Governo do Estado de erradicar a extrema pobreza.

O Governo do Estado afirma que a busca ativa continuará ao longo do segundo semestre, com o objetivo de ampliar o alcance do programa e garantir proteção social às famílias que ainda não são atendidas por políticas públicas de assistência.

*Com informações e fotos da Agência de Notícias de MS